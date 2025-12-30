به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه نهم دی ماه، هوای هشت شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته است.

شاخص کیفیت هوا در هندیجان با ۱۶۹ AQI نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین میزان ذرات آلاینده در شهر‌های آبادان، آغاجاری، امیدیه، اهواز، خرمشهر، شادگان و ماهشهر نشان دهنده وضعیت نارنجی آلودگی برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.