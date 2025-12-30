پخش زنده
نمایشگاه حماسه ماندگار به همت نوجوانان در گلزار شهدای محله حصارک تهران برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه فرهنگی «حماسه ماندگار» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بازنمایی سیره و سبک زندگی شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در حال برگزاری است.
از ویژگیهای متمایز این نمایشگاه، طراحی و اجرای غرفهها بر اساس شغل، تخصص، علایق و ویژگیهای شخصیتی هر شهید است؛ بهمت نوجوانان است بهگونهای که مخاطبان با حضور در هر بخش، با ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و حرفهای شهدا آشنا شده و پیوندی عمیق میان ارزشهای متعالی شهادت و زندگی روزمره برقرار میگردد.
این نمایشگاه تا ۲۵ دی ماه در گلزار شهدای حصارک برقرار است.
احمد امینی فرد گزارش می دهد.