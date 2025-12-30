در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تسریع در آماده‌سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن، عملیات آسفالت بخشی از معابر سایت گلستان‌شهر بجنورد انجام شد.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: در آذرماه سال جاری، عملیات آسفالت بخشی از معابر و گذر‌های سایت گلستان‌شهر بجنورد با هدف بهبود زیرساخت‌های عمرانی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام شد.

سعید غلامی افزود: در این پروژه، حدود ۱۲ هزار متر مربع از معابر سایت با مصرف نزدیک به ۶۰ تن قیر از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن، بهسازی و آسفالت شده است.

وی ادامه داد: آماده‌سازی و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی اراضی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در قالب ۶۰۵ هکتار اراضی و ۲۵ پروژه در شهر‌های مختلف استان، در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان این اداره‌کل قرار دارد.

رئیس اداره نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن و بازآفرینی شهری تأکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، اجرای پروژه‌های زیرساختی را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر و ارتقای کیفیت سکونت متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.