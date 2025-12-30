به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان اینکه حماسه ۹ دی از یاد ما نرفته است، افزود: برخی در سال ۸۸، فتنه را ایجاد کردند و کشور را ۶ ماه به خطر انداخته و به آشوب کشیدند. به عزاداران امام حسین (ع)، به پرچم‌ایشان، به نماز و مسجد توهین کردند.

وی ادامه داد: عده‌ای به خاطر دنیاطلبی و ریاست‌طلبی کشور را به آشوب کشیدند و از خارج هم به آن‌ها کمک شد.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: عجیب است که سال‌ها از آن فتنه گذشته و همه چیز شفاف شده و نقش دشمن علنی شده اما برخی هنوز توبه نکرده و بیدار نشده‌اند که بگویند اشتباه کردیم.

امام جمعه ارومیه گفت: ملت ایران از اول انقلاب مقاومت را یاد گرفته‌اند و در ۹ دی به میدان آمدند و این فتنه را جارو کرده و به زباله‌دان تاریخ انداختند.همین تفکرِ‌ایستادگی و تبعیت از حق بود که کشور را در حوادث مختلف حفظ کرد و اکنون نیز این تفکر وجود دارد و یکی از علل مهم در جنگ ۱۲ روزه بود.

حجت الاسلام قریشی گفت: حماسه ۹ دی باید زنده بماند و به نسل‌های بعدی منتقل شود تا جوانان بدانند در فتنه‌ها چگونه باید عمل کرد. مقام معظم رهبری هم هشدار دادند که عده‌ای قصد دارند حماسه ۹ دی را از ذهن‌ها پاک کنند؛ لذا نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد.