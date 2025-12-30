رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به تداوم روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان، از خیرین، نیکوکاران و عموم مردم نوع‌دوست خوزستان برای مشارکت در این عمل خداپسندانه در آستانه اعیاد ماه مبارک رجب دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علی دهقانی گفت: در ۹ ماهه‌ی نخست سال جاری، با همت مجموعه قضایی استان و همکاری و همراهی خیرین و نیکوکاران ۳۵۴ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های خوزستان آزاد شدند.

وی مجموع بدهی این افراد را بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان بیان کرد و افزود: با گذشت شکات به میزان ۹۲ میلیارد تومان، مشارکت خانواده‌های مددجویان با ۷ میلیارد تومان، اعسار، تسهیلات بانکی به مبلغ ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و کمک مستقیم ستاد دیه با ۲۳ میلیارد تومان، زمینه آزادی این مددجویان فراهم شده است.

دهقانی با تقدیر از شکات، قضات، مدیران زندان‌ها و مدیرعامل ستاد دیه خوزستان، افزود: نقش ارزشمند خیرین و نیکوکاران استان در حمایت از خانواده‌های گرفتار و کمک به آزادی زندانیان غیرعمد، جلوه‌ای از ایمان، نوع‌دوستی و فرهنگ اصیل خوزستانی است.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن اعیاد مبارک ماه رجب و فرصت‌های معنوی پیش‌رو، اظهار کرد:در این ایام رحمت و بندگی، از همه‌ی خیرین، نیکوکاران و مردم شریف دعوت می‌کنیم تا با هر میزان از کمک مالی خود، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کرده و گره از زندگی خانواده‌های نیازمند بگشایند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان تأکید کرد: این کمک‌ها می‌تواند امید و آرامش را به خانواده‌هایی بازگرداند که چشم‌انتظار آزادی سرپرست خود هستند و گامی در جهت تحقق عدالت و بخشش الهی در جامعه خواهد بود.