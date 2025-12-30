پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش محسوس دما و یخ زدگی سطح زمین در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد سبزه زاری گفت : بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امروز استان را تحت تاثیر سامانه بارشی نشان میدهد که سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای در نیمه شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد خواهد شد.
وی افزود : همچنین در قسمتهای غربی، جنوبی و مرکزی وزش باد بصورت متوسط تا شدید همراه با تاثیر گرد و خاک عراقی پیش بینی میشود.
سبزه زاری گفت : تا روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما در کل استان و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی استان خواهیم بود. در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جادههای مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.
شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی میشود. موج بارشی بعدی از اواسط روز پنجشنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۱.۷ و دهدز با دمای ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۶ و کمینه دمای ۱۲.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.