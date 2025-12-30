مشاور عالی اداره کل میراث‌فرهنگی فارس: با توجه به استقبال گردشگران از اماکن تاریخی در ایام نوروز، پیش‌بینی‌های ایمنی و مراقبت ویژه از آثار تاریخی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مشاور عالی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: این استان با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود، آمادگی لازم برای میزبانی ایمن و شایسته از گردشگران نوروزی را دارد و برنامه‌ریزی‌ها با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و با حساسیت ویژه انجام شده است.

همت محمدی در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با اشاره به جایگاه ملی فارس در گردشگری افزود: تحقق میزبانی شایسته نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به ساختار ستاد خدمات سفر گفت: ریاست این ستاد در سطح ملی بر عهده معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و در استان‌ها به استانداران واگذار شده است و دبیرخانه آن در فارس توسط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اداره می‌شود. وظایف این دبیرخانه شامل پیگیری مصوبات، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌هاست.

مشاور عالی میراث‌فرهنگی فارس با بیان اینکه جلسات مقدماتی ستاد خدمات سفر از آذرماه آغاز شده است گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به همزمانی نوروز و عید فطر، ورود گردشگران به استان نسبت به پارسال افزایش داشته باشد. به همین دلیل از فرمانداران سراسر استان خواسته شده است تا جلسات ستاد خدمات سفر شهرستان‌ها را برگزار و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه استان ارسال کنند.

محمدی، به اهمیت مدیریت دقیق بازدید از اماکن تاریخی استان اشاره کرد و گفت: پارسال مجموعه جهانی تخت‌جمشید با حدود ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در صدر پربازدیدترین اماکن کشور قرار گرفت و پس از آن حافظیه و سعدیه جایگاه بالایی داشتند.

وی افزود: این حجم بالای بازدید، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی، نیازمند پیش‌بینی‌های ایمنی و مراقبت ویژه از آثار تاریخی است.

مشاور عالی میراث‌فرهنگی فارس، همچنین به نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان در برنامه‌های نوروزی اشاره کرد و گفت: همکاری اورژانس، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها برای اجرای برنامه‌های تحویل سال در اماکن شاخص ضروری است و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در نقاط مختلف شهر شیراز می‌تواند به توزیع جمعیت و کاهش فشار بر این اماکن کمک کند.

وی از آمادگی این اداره‌کل برای همکاری رسانه‌ای خبر داد و اظهار کرد: تولید محتوای گردشگری برای رسانه‌های ملی و دیجیتال و معرفی ظرفیت‌های استان در دستور کار قرار دارد.

محمدی به برنامه راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ مرکزی اماکن فرهنگی و تاریخی استان اشاره کرد و افزود: این سامانه با همکاری شهرداری شیراز و بهره‌گیری از زیرساخت‌های ارتباطی، نقش مهمی در پایش، حفاظت و مدیریت بهتر اماکن تاریخی ایفا خواهد کرد.