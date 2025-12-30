سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: در هشت ماهه امسال با وجود فشارهای نظام سلطه و محدودیت ها، صادرات کشور به پنج قاره و ۱۴۲ کشور و واردات از ۱۰۵ کشور انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید روح اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: در ۸ ماهه نخست امسال بیش از ۱۳۱ میلیون تن کالا به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار، بین ایران و سایر کشور‌ها تبادل شده است، از این میزان ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار، صادرات کشورمان به ۱۴۲ کشور جهان بوده است.

لطیفی افزود: بیش از ۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار نیز از ۱۰۵ کشور دنیا خریداری و وارد شده است.

وی در خصوص مقاصد صادراتی کالا‌های ایرانی در این ۸ ماه گفت: چین با خرید ۹ میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار، امارات با پنج میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار و افغانستان بل یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار پنج مقصد اول صادرات کالا‌های ایرانی بودند که به غیر از چین چهار کشور برتر را همسایگان با سهم حدود ۵۰ درصدی به خود اختصاص داده‌اند.

سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص کشور‌های طرف معامله با ایران از ابتدای سال تا ابتدای آذر توضیح داد: امارات با فروش ۱۲ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۳۱ درصد از کل واردات در رتبه نخست، چین با ۱۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار و سهم ۲۷.۲ درصدی، ترکیه با ۶ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار و سهم ۱۵.۷ درصدی، هند با یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار و سهم ۳.۳ درصدی و آلمان با یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار و سهم ۱.۲ درصدی، فروش کالا به ایران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.