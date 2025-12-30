به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ پلیس و ژاندارمری ترکیه در عملیاتی علیه داعش که بامداد امروز سه شنبه به‌طور همزمان در سه استان این کشور به مرکزیت استانبول انجام شد، ۱۱۰ مظنون از جمله مظنونان مرتبط با حمله روز گذشته در شهر یالووا را بازداشت کردند.

براساس اطلاعات اعلام شده برخی از بازداشت شدگان در حال آمادگی برای عملیات تروریستی در سال نوی میلادی بوده‌اند.

طبق بیانیۀ دفتر دادستانی کل استانبول، پس از تجزیه و تحلیل اسناد دیجیتالی کشف شده از مظنونین عضویت در داعش، دفتر تحقیقات جرایم تروریستی حکم بازداشت ۱۷ مظنون در آنکارا را صادر کرد که ۱۱ نفر از آنها اتباع خارجی هستند.

گفتنی است روز گذشته در درگیری میان نیرو‌های امنیتی ترکیه و گروهی از اعضاء داعش در شهر یالووا در نزدیکی استانبول که گفته می‌شود خود را آمادۀ عملیات تروریستی در شب سال نوی میلادی می‌کردند ۶ عضو این سازمان و ۳ مامور پلیس کشته شدند.

هفتۀ گذشته وزارت کشور ترکیه از احتمال آمادگی گروه‌های تروریستی برای انجام عملیات در سال نوی میلادی در شهر‌های مختلف این کشور خبر داده بود.