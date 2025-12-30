پخش زنده
امروز: -
مؤسسه خیریه بهشت امام رضا در شهرستان پردیس با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائمپناه در ادامه سفر خود به شهرستانهای استان تهران، مؤسسه امور خیریه بهشت امام رضا علیهالسلام در پردیس را افتتاح کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور، پس از این افتتاح، از بخشهای مختلف این مؤسسه و همچنین یک مدرسه توانبخشی در حال ساخت، بازدید کرد.
این مؤسسه، ظرفیت نگهداری ۴۰۰ سالمند را دارد؛ در حال حاضر نیز ۱۲۰ مددجو (۸۱ آقا و ۳۹ خانم) در این مؤسسه، نگهداری میشوند.
گفتنی است، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در این آیین، قائمپناه را همراهی کرد.