امام جمعه شهرستان پلدشت گفت: یومالله ۹دی، مظهر بصیرت و ولایتمداری ملت ایران و پایبندی ایشان به عهد و پیمانشان با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ گرامیداشت حماسه نه دی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در سالن بصیرت شهرستان پلدشت گرامی داشته شد.
شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل و مرگ بر فتنه گر. تاکید کردند ما عهدی که بستیم تا آخرین قطره خون خود پای آن هستیم و خوهیم بود.
امام جمعه شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: یومالله ۹دی، مظهر بصیرت و ولایتمداری ملت ایران و پایبندی ایشان به عهد و پیمانشان با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و نیز عرصه اثبات ارادت، تبعیت و میثاق ناگسستنی امت با امام و ولی فقیه خویش و برائت از سران و حامیان داخلی و خارجی فتنه به شمار میرود.
حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: این حماسه وصف ناشدنی بار دیگر نشان داد بیعت هر ایرانی با قرآن، عترت و ولایت فقیه، حقیقتی انکارناپذیر بوده و بدون ذرهای تردید در مقاطع حساس و سرنوشتساز تاریخ این مرزوبوم آگاهانه و مشتاقانه استمرار خواهد یافت.
سرهنگ موسی عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: مردم عزتمند، هوشیار و بصیر ایران اسلامی در نهمین روز از دی ماه سال ۸۸ به صورت یکپارچه با قیامی خودجوش و برگرفته از غرور ملی و مذهبی با خلق حماسهای مانده گار و تاریخی سبب شدند تا بساط فتنه و فتنهگران داخلی و خارجی برچیده شود تا این یوم الله مبارک، به عنوان مظهر بصیرت، هوشمندی، ولایتمداری و انقلابیگری برای همیشه در تاریخ کشور مانا و جاودان گردد