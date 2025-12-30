مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، صبح امروز سه‌شنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در اصفهان، همدان، شیراز و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

عکاس : آزاده عزیزیان - ماجده شیردل - علی محمدی راد