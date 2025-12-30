زندگی و سیره آیت الله شفیعی الگویی برای حوزوی‌ها و مسئولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده روز سه‌شنبه نهم دی در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر آیت‌الله سید علی شفیعی در اهواز، اظهار کرد: برجستگی شخصیت آیت الله شفیعی از جنبه‌های مختلف قابل مشاهده است که یکی از این جنبه‌ها علمی بود که وی یک مدرس بسیار خوب در حوزه علمیه بود.

او ادامه داد آیت الله شفیعی یکی از منبری‌های بسیار خوب و موفق در حوزه علمیه بود و سال‌های سال مردم استان خوزستان از منابر ایشان به خوبی استفاده کردند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: جنبه دیگر شخصیت ایشان ایثار و فداکاری بود. همچنین مسجد ایشان پایگاه شهدا و رزمندگان بود.

او عنوان کرد: جنبه برجسته دیگر شخصیت آیت‌الله شفیعی زهد و ساده زیستی ایشان بود. سمت‌های او به هیچ وجه باعث نشد که ذره‌ای از این مناصب برای دنیا استفاده کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسن‌زاده خاطرنشان کرد: زندگی ایشان قبل از ریاست دادگستری و بعد از این مسئولیت سر سوزنی تغییر نکرد. همچنین آقازاده‌های ایشان مانند پدر بزرگوارشان به هیچ وجه از مناصب پدر خود حتی کمترین سوء استفاده را نداشتند.

او تاکید کرد: زندگی، سیره و مشی آیت الله شفیعی الگویی برای حوزه علمیه و حوزوی‌ها و نیز الگویی برای مسئولان است که واقعاً از مسئولیتی که بر عهده دارند سر سوزنی برای خود و منافع مالی خود استفاده نکنند.