به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛مریم کرمی گفت: برحسب اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان بهزیستی کشور، مددجویان تحت حمایت جهت تقویت استقلال فردی، بهره مندی از اشتغال پایدار و توانمند سازی در راستای کاهش وابستگی به کمک‌های حمایتی از مشوق‌های بهزیستی برای ایجاد اشتغال بهره‌مند شدند.

وی افزود: افراد تحت پوششی که تمایل به دریافت خدمات اشتغال دارند در صورت دارا بودن شرایط، تصویر پروانه کسب، مدرک مهارت آموزی و مدرک تحصیلی مرتبط با نوع شغل را به مددکار ارائه نمایند تا مددکار در سامانه بارگذاری نماید.

کرمی در خصوص خدمات اشتغال بهزیستی گفت: خدمات خوداشتغالی، حق بیمه سهم خویش فرما و سرمایه کار بلاعوض ویژه زنان سرپرست خانوار، کمک هزینه مهارت آموزی در بخش اشتغال کارفرمایی پرداخت تسهیلات به کارفرما در ازای به کارگیری معلولین سازمان پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی بر اساس شدت افراد دارای معلولیت ۳۰، ۴۰ و یا ۵۰ درصد دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار یک ماه و همچنین حق بیمه سهم کارفرمایی به کارفرما پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر اینها حمایت‌های قانونی، معنوی و رایزنی‌های اداری نیز برای کارفرمایان و کارآفرینانی که مددجویان بهزیستی را بکارگیری کرده باشند انجام می‌دهیم که مجموعه‌ی این اقدامات و برنامه‌ها برای تشویق کارفرمایان برای اشتغال مددجویان است.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه کمک هزینه حق بیمه خویش فرمایی ۱۸ درصدی تنها برای افراد دارای معلولیت نیست؛ گفت: سایرمددجویان نیازمند و بی‌بضاعت دارای شغل نیز کمک هزینه بیمه خویش فرمایی دریافت می‌کنند.

کرمی با اشاره به ضرورت مهارت آموزی مددجویان بهزیستی گفت: کمک هزینه آمادگی شغلی برای دوره‌های آماده سازی شغلی حرفه‌ای برای زنان سرپرست خانوار نیز پرداخت می‌شود که از ابتدای سال تاکنون ۳۰ فرد از این کمک هزینه برخوردار شده‌اند.