به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: حفظ حقوق طرفین پرونده، رعایت کرامت انسانی و ارزشهای اخلاقی در پیگیریهای قضائی، از اولویتهای اصلی این منشور اخلاقی است.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور افزود: اجرای منشور اخلاقی، مبنای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان قضائی خواهد بود.