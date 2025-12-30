رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور گفت: حفظ حقوق طرفین پرونده، رعایت کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی در پیگیری‌های قضائی، از اولویت‌های اصلی منشور اخلاقی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: حفظ حقوق طرفین پرونده، رعایت کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی در پیگیری‌های قضائی، از اولویت‌های اصلی این منشور اخلاقی است.

رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور افزود: اجرای منشور اخلاقی، مبنای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان قضائی خواهد بود.