مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: فعالیت سامانه بارشی طی امروز موجب ثبت بارشهای قابل توجهی در نقاط مختلف استان، از جمله شهرستان زرآباد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری افزود: ایستگاه شهرستان زرآباد با ثبت ۴۵.۵ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده و در صدر ایستگاههای هواشناسی و بارانسنجی استان قرار گرفت.
وی با اشاره به گستره این سامانه بارشی اظهار کرد: در مجموع، ۶۶ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در سطح استان بارش باران را گزارش کردهاند که در این رخداد بارشی، میزان بارندگی ثبتشده در برخی مناطق قابل توجه بوده بهطوریکه در چابهار ۳۶، کنارک ۳۳، نیکشهر ۲۲.۹ و راسک ۸.۳ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: در پی وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۸۶ کیلومتر بر ساعت در ایستگاه هواشناسی نصرتآباد، دید افقی به ۱۵۰ متر کاهش یافت. همچنین سرعت وزش باد در زاهدان به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر به ۳ هزار متر کاهش پیدا کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه با شمالی شدن جریانات جوی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در سطح استان تداوم خواهد داشت، و از امشب کاهش محسوس دما بهویژه در نیمه شمالی استان رخ میدهد. از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده نیز، جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش تدریجی دما در سطح استان حاکم خواهد بود.