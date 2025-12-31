پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین از اجرای عملیات پایش هدفمند زیستگاه دریاچه سد سلمان فارسی قیروکارزین با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس قائدی گفت: در جریان این اقدام، دهها قطعه ماهی و دهها متر تور و ادوات غیرمجاز صید از متخلفان کشف و ضبط شد.
قائدی افزود: این ادوات پس از جمعآوری، برای مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات، اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت با حضور میدانی و کنترل مستمر محدوده دریاچه سد سلمان فارسی، فعالیت افراد متخلف را در حوزه صید غیرمج،شناسایی و با آنها برخورد می کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین بیان کرد: زیستگاهها و برخورد قاطع با متخلفان، با هدف صیانت از حقوق نسلهای آینده و حفاظت از سرمایههای ملی، با جدیت ادامه دارد و یگان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای مرتبط، اجازه تعرض به منابع طبیعی و محیط زیستی را نخواهد داد.