به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید زنگنه منش اظهار کرد: در این مسابقات، رضا فضلی به مدال نقره دست پیدا کرد و امیرحسین احمدپور و محمد قاطع نیز به نشان برنز دست پیدا کرد، همچنین امیدعلی امیدی و اتابک کاراوند به عنوان مربی تیم استان را در این رویداد همراهی کردند.

وی با بیان این که مسابقات کشوری همیشه در سطح بالایی برگزار می‌شود و برترین‌های کشوری با هم رقابت می‌کنند، افزود: تیم خوزستان هم مانند همیشه حرف برای گفتن داشت و موفق به کسب سه مدال ارزشمند شدیم؛ مدال‌هایی که پتانسیل و ظرفیت خوب بوکس خوزستان را نشان می‌دهد.

زنگنه منش بیان داشت: در حال حاضر بوکس خوزستان در دو بخش مردان و زنان فعال است. اگر چه مدت زیادی از فعالیت بوکس زنان استان نمی‌گذرد ولی موفقیت‌های خوبی به دست آورده‌ایم و اخیرا در دو رویداد کشوری، توسط خانم راکیانی موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز شده‌ایم.

رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور (یادواره مرحوم پهلوان جاسم دلاوری) از ۶ تا ۹ دی در تهران برگزار شد.