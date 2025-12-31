به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی شماره دو اهواز ، ۲ محصول مهم و کاربردی در صنایع نفتی به نام‌های حلال دوگانه (Mutual solvent) و سورفکتانت (Surfactant) را به صورت دانش بنیانی توسط متخصصان داخلی تولید می‌کند.

این محصولات با توجه به نیاز‌های صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی در حال تولید هستند و با توجه به اینکه صنایع عظیم نفت، گاز و ده‌ها شرکت پتروشیمی در منطقه خوزستان وجود دارند توجه به توسعه و گسترش صنایع پایین دستی می‌تواند زمینه را برای سرمایه گذاری مطمئن فراهم کند.

این شرکت از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز با تولید محصولات مورد نیاز صنایع نفت آغاز کرده است .

علاوه بر دو محصول مورد اشاره که تولید و مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در رقابت با مشابه خارجی سر بلند بیرون آمده‌اند ، ۳ محصول دیگر با عنوان‌های ضد امولسیون (Non Emlsifier)، ضد لخته (Anti Sludge) و ضد خوردگی (Corrosion Inhibitor) برای اعلام و ثبت دانش بنیان شدن در این مجموعه در دست اقدام است که به زودی وارد چرخه‌ی تولید خواهند شد.

تولید این مواد شیمیایی برای افزایه‌های اسید کاری در زمان استخراج میادین نفتی تهیه و پس از آنالیز و افزودن دیگر مواد آماده استفاده می‌شوند.

هم‌اکنون ۴۰ نفر نیروی کار به طور مستقیم در این شرکت اشتغال دارند .