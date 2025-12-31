پخش زنده
پژوهشگر کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» گفت: مستند ترین منبع کتاب قاسم سخنرانی ها و دست نوشته های سردار شهید قاسم سلیمانی در کتاب «از چیزی نمی ترسیدم» بود.
محبوبه عزیزی محقق و پژوهشگر کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،گفت: دوره پژوهش و نگارش کتاب پنج سال طول کشید.
خانم عزیزی با بیان اینکه این کتاب پر از منابع دست اول است، افزود: از زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی در ۱۳ دی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ که کتاب تکمیل و رونمایی شد ۵ سال بی وقفه به جمع آوری مستندات پرداختیم. از دست نوشتههای حاج قاسم تا سخنرانیها، فیلم ها، دست نوشتهها و گفتوگو با دوستان و همرزمان شهید سلیمانی. همه را دیدیم و شنیدیم.
عضو گروه سه نفره نویسندگی قاسم به روایت مرتضی سرهنگی گفت: این کتاب زندگینامه قهرمان ملی ایران را از کودکی در قنات ملک کرمان تا لحظه شهادتش در فرودگاه عراق را روایت میکند.
وی گفت: کتاب "قاسم" مجموعهای است از روایتها، خاطرات، صحنهها و گفتوگوهایی که از منابع مختلف گردآوری شده و در کنار هم تصویری از دوران شکلگیری شخصیت و مجاهدتهای سردار شهید سلیمانی ارائه میدهد.
محبوبه عزیزی دانش آموخته زبان و ادب فارسی و عضو خانواده حوزه هنری است.او بهمراه محمدعلی آقامیرزایی پژوهشگری کتاب «قاسم به روایت فرهنگی» را برعهده داشته است.