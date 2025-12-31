پخش زنده
سرپرست اداده حفاظت محیط زیست فومن گفت: فعالان محیط زیست بیش از ۳۰۰ کیلو گرم زباله را درروستای زیده این شهرستان جمع آوری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرپرست اداده حفاظت محیط زیست فومن گفت: گروههای مردمنهاد فعال در حوزه محیط زیست همراه با یگان حفاظت محیط زیست و جمعیت هلال احمر و فعالان محلی، طرح پاکسازی گسترده در روستای زیده از توابع شهرستان فومن را برگزار کردند.
ابوذر قریبزاده با بیان اینکه فعالان محیط زیست بیش از ۳۰۰ کیلو گرم زباله را درروستای زیده این شهرستان جمع آوری کردند گفت: این طرح با هدف جمعآوری زبالههای رهاشده در معابر و طبیعت روستا انجام شد.
وی افزود: در این طرح، شرکتکنندگان با جمعآوری و تفکیک زبالهها در نقاط مختلف روستا تلاش کردند تا علاوه بر پاکسازی مناظر طبیعی، آگاهی عمومی نسبت به مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست را نیز تقویت کنند.