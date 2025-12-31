پخش زنده
پیشگیری ازطلاق و تحکیم بنیان خانواده پیشنیاز توسعه پایدار اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون سیاسی واجتماعی استاندار آذربایجانغربی در جلسه شورای اجتماعی و کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان با بیان اینکه پیشگیری از طلاق و تحکیم بنیان خانواده یکی از پیشنیازهای توسعه پایدار اجتماعی است، گفت: توجه جدی به نهاد خانواده میتواند زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی شود.
رسول مقابلی، ارتقای مهارتهای زندگی زوجین را از اولویتهای اصلی در مسیر پیشگیری از طلاق عنوان کرد و افزود: برنامهریزی هدفمند در این حوزه نقش مؤثری در تحکیم روابط خانوادگی دارد.
مقابلی، همچنین اجرای طرح محلهمحوری با محوریت مساجد را فرصتی مناسب برای ارائه آموزشهای لازم در زمینه پیشگیری از طلاق و تقویت تابآوری زوجها دانست و گفت: مشارکت اجتماعی در سطح محلات میتواند اثربخشی این برنامهها را افزایش دهد.
وی، در پایان با اشاره به تأثیر طلاق و تأخیر در ازدواج بر کاهش نرخ رشد جمعیت افزود: اجرای برنامههای فرهنگی، حمایت ازجوانان، توسعه کارآفرینی و همکاری همهجانبه دستگاهها برای تحقق جوانی جمعیت ضروری است.