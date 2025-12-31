به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، فرماندار شیراز، مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس، مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس و رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان با حضور در منزل علی‌اکبر غریب‌شاهی، قهرمان پارالمپیک و جهان، از او تجلیل کردند.

در این دیدار مسئولان استان با اشاره به افتخارات بین‌المللی علی‌اکبر غریب‌شاهی در عرصه پارالمپیک و مسابقات جهانی، او را الگویی برای جوانان و ورزشکاران دانستند و بر ضرورت توجه ویژه به ورزش جانبازان و توان‌یابان تأکید کردند.

رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در این مراسم گفت: موفقیت‌های ورزشکاران توان‌یاب نشان‌دهنده اراده و تلاش مثال‌زدنی آنان است و وظیفه همه دستگاه‌ها حمایت از این قهرمانان است.

خداجو مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس نیز با بیان اینکه غریب‌شاهی نام فارس را در میادین جهانی سربلند کرده است، افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان در کنار هیأت‌های ورزشی تلاش می‌کند زمینه‌های رشد و توسعه ورزش جانبازان و توان‌یابان بیش از پیش فراهم شود.

در پایان این دیدار، با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از علی‌اکبر غریب‌شاهی به پاس سال‌ها تلاش و افتخارآفرینی در عرصه ورزش‌های پارالمپیک و جهانی تجلیل شد.

️ملی پوش دسته ۱۰۷ کیلوگرم کشورمان مهرماه امسال با شکستن رکورد جهان، نشان طلا را بر گردن آویخت.