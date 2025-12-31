پخش زنده
در همایش بصیرتی ناظران امین شهرستان خوی ویژه ابعاد سیاسی و اجتماعی حماسه نهم دی تبیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همایش بصیرتی ناظران امین به مناسبت گرامیداشت حماسه نهم دی در شهرستان خوی برگزار شد.
این همایش با محوریت تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی حماسه نهم دی و نقش تعیینکننده بصیرت مردمی در خنثیسازی توطئههای دشمنان جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و سردار تیموری کارشناس ارشد مسائل سیاسی کشور به تشریح اهمیت این روز در تاریخ معاصر پرداخت.
سردار تیموری با اشاره به اینکه دشمنان جمهوری اسلامی هر ساله با طراحی توطئههای پیچیده به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی بودهاند، تأکید کرد: تجربه نهم دی نشان داد که در سایه هوشیاری مردم و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، تمامی این توطئهها با شکست مواجه شده است.
وی نهم دی را نماد پیوند عمیق مردم با ولایت دانست و افزود: حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهمترین عامل تثبیت امنیت، اقتدار و انسجام ملی در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به رشادتها و مجاهدتهای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: مکتب و منش سردار سلیمانی الگویی ماندگار برای مقاومت، اخلاص و ولایتمداری است و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از این مکتب فکری و عملی است.
سردار تیموری همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ دوازدهروزه، این رویدادها را بخشی از ادامه تقابل جبهه حق و باطل دانست و تصریح کرد: دشمنان در این میدان نیز نتوانستند به اهداف خود دست یابند و بار دیگر قدرت بازدارندگی و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسید.
دکترتیموری، در پایان این همایش، بر ضرورت افزایش سطح آگاهی سیاسی، تقویت بصیرت اجتماعی و تداوم حضور مسئولانه مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی تأکید کرد.