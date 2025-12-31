پخش زنده
شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در آبان ۱۴۰۴ با ثبت رشد ۰٫۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بار دیگر وارد محدوده مثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی روند شاخص تولید صنعتی نشان میدهد این شاخص پس از افت محدود در مهر، در آبان به تعادل نسبی رسیده و نوسانات آن در بازهای نزدیک به صفر تثبیت شده است. این وضعیت بیانگر کاهش شدت نوسانات تولید و حرکت تدریجی صنایع بورس به سمت ثبات عملکردی است.
بخش قابل توجهی از ارزش تولید صنعتی کشور در اختیار شرکتهای بورس قرار دارد و دادههای این شرکتها، تصویری بهروز و قابل اتکا از وضعیت تولید صنعتی ارائه میکند. همراستایی روند شاخص تولید صنعتی بورسی با شاخصهای رسمی نیز مؤید اعتبار این شاخص در رصد تحولات بخش صنعت است.
عملکرد مثبت صنایع شیمیایی در آبان ۱۴۰۴ نقش تعیینکنندهای در بهبود شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورس ایفا کرد.
نتایج گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد شاخص تولید صنایع شیمیایی در آبان ۱۴۰۴ رشد ۷٫۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است؛ رشدی که بالاترین میزان در میان صنایع منتخب به شمار میرود. افزایش تولید در شرکتهای بزرگ پتروشیمی، از جمله تولیدکنندگان محصولات پایه، عامل اصلی بهبود شاخص تولید در این صنعت بوده است. تداوم فعالیت این شرکتها در سطوح مطلوب، اثر قابل توجهی بر شاخص کل تولید صنعتی بورس گذاشته است.
همچنین، در آبان «صنایع خودرو و ساخت قطعات» و «محصولات دارویی» به ترتیب رشد ۶٫۶ و ۲٫۹ درصدی نرخ رشد تولید داشتهاند.