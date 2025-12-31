پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم گفت: بیشاز ۵۰ درصد میزان تعهد استان در ایجاد طرحهای اشتغالزای جدید برای امسال تحقق یافته است و تا پایان سال این روند تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی آشتاب با اشاره به اینکه تعهد استان در ایجاد طرحهای اشتغالزای جدید ۱۱ هزار و ۳۷۹ مورد برای سالجاری است گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه نیمه از آن محقق شده، در این خصوص تلاش میکنیم با پیگیری اجرای سایر طرحهای باقیمانده و ثبت هرچه سریعتر اطلاعات آنها، تعهد قم در سامانه را به طور کامل انجام دهیم.
وی افزود: میزان تعهد اشتغال استان برای سال ۱۴۰۴ نیز ایجاد ۱۷ هزار و ۷۳۶ فرصت شغلی جدید است که تحقق کامل این هدف با همکاری دستگاههای اجرایی بر اساس سهمیههای مشخص شده، دنبال میشود.
گفتنی است برای تحقق تعهد اجرای برنامههای اقتصادی و اشتغالزایی در استان قم طی سالجاری، بیش از ۲۲ دستگاه و نهاد همکاری دارند.
این مجموعهها باید براساس ضوابط تعیین شده میزان پیشرفت خود در پیگیری برنامهها و ایجاد اشتغال را به صورت مستمر در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت کنند.
یش از ۴۰ درصد اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد.
قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایهگذاری صورت گرفته برای آن طی سالهای اخیر در این استان است.
همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین ۲ شهرک غیردولتی است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد. در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آنها مشغول انجام فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور هستند.