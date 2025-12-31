دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ با اعلام اقدام به مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در این حوزه قضایی به وسعت ۴۸۸ هکتار، ارزش این اراضی آزادسازی شده را ۵۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سامان قاضی زاده با تشریح جزئیات اقدام به مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در حوزه قضایی ساوجبلاغ که در وسعت ۴۸۸ هکتاری انجام شد گفت: این اراضی در «روستای سعید آباد» بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ واقع شده بودند و بیشتر در مراحل اولیه تغییر کاربری قرار داشتند که با ورود به موقع از تغییر کاربری این اراضی در وسعت بزرگ پیشگیری شد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ با اشاره به اینکه در محدوده اعمال قانون شده تنها هشت ویلا ساخته شده بود و ۳۴۵ مورد دیوارکشی برای ساخت ویلا در حال انجام بود متذکر شد: با هدف اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با دستور دادستانی نسبت به قلع و قمع بنا‌ها و دیوارکشی‌ها با حضور نمایندگان دادستان، فرمانداری، جهاد کشاورزی و ادارات خدمات رسان، عوامل پرتلاش پلیس پیشگیری، یگان امداد، کلانتری ۱۲ گلسار و عوامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام شد.

قاضی زاده ارزش اراضی اعمال قانون شده را ۵۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اضافه کرد: علاوه بر دیوارکشی به تعداد ۳۴۵ مورد، بنا به تعداد ۸ مورد، محوطه سازی به تعداد ۲۵ مورد، دپوی مصالح به تعداد ۸۹ مورد، احداث راه و جاده به تعداد ۴ مورد، شهرک سازی به تعداد ۴ مورد، استخر ۱۱ مورد، جمع آوری انشعابات غیرمجاز گاز و برق جمعا به تعداد ۱۶۶ مورد اقدامات قانونی برای قلع و قمع به انجام رسید.

وی با هشدار به اقدام کنندگان و عوامل تغییر کاربری‌های غیرمجاز که اراضی زراعی این حوزه قضایی را در معرض تهدید قرار داده‌اند تصریح کرد: همانطور که بار‌ها بیان شده است هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز با برخورد قاطع دستگاه قضایی روبه رو خواهد شد و انتساب اشخاص به شخصیت‌ها و دستگاه‌های مختلف مانع از اجرای احکام قانونی نخواهد بود.