به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در سومین همایش نماز قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام و رده‌های نیروی زمینی سپاه در آذربایجان غربی که با شعار نماز عامل اقتدار و مقاومت در حسینیه ثار ا... ارومیه برگزار شد از فعالان عرصه نماز قدردانی شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این آیین با اشاره به اهمیت نماز و تاثیر آن در پاکسازی روح و روان انسان گفت: خداوند این امکان را به بندگان خود عنایت فرموده که روزی پنج بار روح و روان خود را در چشمه سار رحمت الهی شستشو دهند و این یک نعمت بزرگ الهی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در این آیین با اشاره به وسوسه‌های نفس و شیطان برای منحرف کردن انسان از صراط مستقیم الهی گفت: تنها چیزی که می‌تواند نجات بخش انسان قرار گیرد ذکر خداوند است تا انسان را از تیرگی‌های ضلالت نجات دهد که مصداق بارز این ذکر نماز است.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل افزود: هرچقدر به نماز توجه بیشتری شود لذت ارتباط با خداوند نیز بیش از پیش خواهد بود.