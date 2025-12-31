پخش زنده
چین با واردات و صادرات بیش از ۳ هزار میلیارد دلاری کالا، بزرگترین صادر کننده و دومین وارد کننده بزرگ جهان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، چین با توسعه فناوریهای مرتبط با سامانههای گمرکی، ثبات مقررارت و قوانین، نظارت برخط و بهبود مستمر سازو کارها، فرآیند صادرات و واردات به مقصد یا مبداء این کشور را به یکی از آسانترین امور تبدیل کرده است.
