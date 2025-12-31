به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، علی یرلی‌کایا گفت: عملیات همزمان در آفیون‌کاراحصار، آنکارا، آیدین، بورسا، اسکی‌شهیر، هاتای، قهرمان‌ماراش، ماردین، مرسین، اوشاک، استانبول، نیغده، ساکاریا، کاستامونو، کوجائلی، حکاری، عثمانیه، ازمیر، ایغدیر، نوشهیر، ارزروم، دنیزلی، کرکلارلی، شانلی اورفا و یالوا توسط فرماندهی ژاندارمری استانی و ادارات پلیس استانی با هماهنگی فرماندهی کل ژاندارمری و ریاست عمومی امنیت انجام شد.

وی با بیان اینکه ۱۲۵ مظنون وابسته به گروه تروریستی داعش در این عملیات دستگیر شده‌اند، افزود: کسانی که علیه برادری، وحدت و اتحاد ما توطئه می‌کنند، کسانی که سعی در سوءاستفاده از ایمان ما دارند، کسانی که به ارزش‌های ما حمله می‌کنند، با قدرت دولت و وحدت ملت ما رو‌به‌رو خواهند شد.