رئیس دادگستری شهرستان فسا با رد شایعه‌ها درباره کشته شدن فردی به نام مهدی سماواتی در این حمله گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و صرفا طرح شایعه از سوی معاندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس دادگستری شهرستان فسا در خصوص تصاویر منتشر شده از حمله به فرمانداری فسا گفت: در هجوم تعدادی افراد به فرمانداری این شهرستان قسمتی از شیشه و در نگهبانی فرمانداری تخریب شد.

حامد استوار گفت: در ادامه این حا‌دثه و ورود نیروی انتظامی ۴ تن از مهاجمان بازداشت شدند.

وی افزود: در این حمله ۳ نفر از مأموران نیروی انتظامی هم زخمی شدند.

وی افزود: شناسایی افراد مهاجم حکایت از آن دارد که عده ای از مهاجمان به فرمانداری فسا؛ از اهالی این شهرستان نیستند.