معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: صنعتگران فارسی ظرفیت‌ها، تنوع و اصالت صنایع‌دستی این استان را در چند نمایشگاه مهم صنایع‌دستی کشور به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مجید سلیمی بیان کرد: استان فارس با اعزام ۱۳ نفر از صنعتگران شاخص خود در نمایشگاه‌های مختلف کشور، جلوه‌ای از هنر، خلاقیت و هویت فرهنگی این استان را به نمایش گذاشت.

معاون صنایع‌دستی استان فارس افزود: صنعتگران فارس در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرهنگ اقوام استان گلستان که از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه برگزار شد، با ارائه آثاری در رشته‌های جوک‌کاری، قلم‌زنی، تراش سنگ‌های قیمتی و نمدمالی حضور داشتند.

همچنین در نمایشگاه صنایع‌دستی هرمزگان از اول تا پنجم دی هنرمندان فارس در رشته‌های منبت شیراز، خاتم‌کاری، احجام چوبی و تراش سنگ‌های قیمتی به معرفی آثار خود پرداختند.

او ادامه داد: در نمایشگاه صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان هم که قرار است از دهم تا سیزدهم دی برگزار شود، رشته‌هایی همچون دست‌بافته‌های داری، شیشه‌گری سنتی، رودوزی‌های الحاقی و سفال و سرامیک از سوی صنعتگران استان فارس معرفی و عرضه شود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر اهمیت صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی تصریح کرد: صنایع‌دستی بازتاب‌دهنده تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی اقوام ایرانی است و حضور در چنین نمایشگاه‌هایی نقش مهمی در انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

او گفت: توسعه بازار فروش، ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان، حمایت از تولیدات بومی و تقویت اقتصاد فرهنگی از مهم‌ترین دستاورد‌های این نمایشگاه‌هاست.