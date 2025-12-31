به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر درجه داری خود از بین جوانان محصل پایه دوازدهم و فارغ‌التحصیلان دیپلم تمامی رشته‌های تحصیلی به صورت پیمانی همرزم می‌پذیرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات لازم و ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال به صورت حضوری به آدرس: ارومیه، خیابان ارتش، جنب تالار مهدا، مرکزعضویابی، گزینش و استخدام نداجا مراجعه و یا با شماره‌های تلفن ۰۴۴۳۳۴۳۰۱۴۹-۰۹۱۵۰۲۱۲۴۷۸ تماس بگیرند.