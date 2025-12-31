در روز وفاداری به خبرنگار فلسطینی، خبرنگاران همه درد و رنجی را که در خلال جنگ رژیم صهیونیستی متحمل شدند، به یاد می‌آورند؛ جنگی که به مدت دو سال ادامه داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه، خبرنگاران در روز وفاداری به خبرنگار فلسطینی، همکاران خود را که در این جنگ به شهادت رسیدند، مجروح شدند یا به دست رژیم اشغالگر صهیونیستی اسیر شدند، یاد می‌کنند. با وجود همه این رنج‌ها، آنان همچنان بر انتقال روایت، تصویر درست و بازتاب واقعیت میدانی در نوار غزه پافشاری می‌کنند.

اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانه‌ای فلسطین در نوار غزه گفت: بی‌تردید امروز، روز وفاداری به خبرنگار فلسطینی است؛ مناسبتی ملی و بزرگ که از سر وفاداری به این خبرنگاران قهرمان برگزار می‌شود؛ چه آن دسته از خبرنگارانی که همچنان در در میدان حضور دارند و روایت فلسطینی و حقیقت را به جهان منتقل می‌کنند، و چه خبرنگاران شهیدی که با خون و اشک با آنان وداع کردیم. سخن از بیش از ۲۵۷ خبرنگار شهید و بیش از ۴۲۰ خبرنگاری است که مجروح و مصدوم شدند، همچنین بیش از ۵۰ خبرنگار در زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی تحت شکنجه قرار گرفتند. این روز، روز وفاداری به این قهرمانان، صاحبان روایت و چشمان حقیقت است.

باسل خیر الدین خبرنگار شبکه العالم گفت: نخستین مطالبه در شرایط کنونی، حمایت و حفاظت از خبرنگاران فلسطینی است، خبرنگارانی که بدون امکانات حفاظتی فعالیت می‌کنند، در دو سال گذشته ما شاهد جنگ نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی بوده‌ایم، ما در حال مقابله با روایت دروغ و تحریف از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی هستیم.

هلا وادی، خبرنگار فلسطینی گفت: با وجود جنگ نسل‌کشی، از دست دادن خانواده‌ها و خانه‌هایمان و دگرگونی کامل زندگی‌مان در دوران جنگ، همه بار بر دوش ما بود، اما تسلیم نشدیم.