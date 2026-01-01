پخش زنده
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از برخورد ۲ دستگاه پژو در مسیر خاش - سراوان با ۲ کشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسن مصفا گفت: این حادثه در کیلومتر ۵۰ مسیر خاش به سراوان رخ داد که تیمهای عملیاتی هلال احمر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه ۲ سرنشین یک خودروی پژو ۴۰۵ جان خود را از دست دادند.
فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان علت بروز این حادثه را انحراف به چپ یکی از رانندگان وسایل نقلیه عنوان کرد و گفت: رانندگان باید توجه داشته باشند که کوچکترین غفلت پشت فرمان میتواند به وقوع حوادث تلخ و جبرانناپذیر منجر شود.
سرهنگ خمر از مردم خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پلیس را در انجام ماموریتهای هر چه بهتر خود یاری کنند.