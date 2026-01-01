مدیرعامل منطقه آزاد سیستان از آغاز واردات برنج به‌عنوان کالای اساسی خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین‌بار بدون استفاده از ارز ترجیحی و با هدف تنظیم بازار، کنترل قیمت و حمایت از معیشت مردم در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسین سنجرانی گفت: واردات برنج از دی ماه امسال و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد سیستان آغاز شده است.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، کنترل قیمت برنج در بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و تأمین پایدار این کالای اساسی برای مردم منطقه سیستان است تا آثار آن به‌صورت ملموس در زندگی روزمره شهروندان دیده شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم باید بیشترین بهره را از مزایای منطقه آزاد داشته باشند، افزود: تأمین کالا‌های ضروری از طریق ظرفیت‌های منطقه آزاد یکی از مهمترین راهکار‌ها برای بهبود شرایط معیشتی مردم این منطقه به‌شمار می‌آید.

سنجرانی با اشاره به نقش مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاران در تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه تاکید کرد: اقدامات بزرگ و اثرگذار زمانی محقق می‌شود که مردم و سرمایه‌گذاران در کنار یکدیگر حضور فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: استقبال از ثبت شرکت‌ها و ورود به فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد منطقه آزاد سیستان با اتکا به همین مشارکت‌ها، مسیر رو به رشد خود را ادامه می‌دهد.

منطقه آزاد سیستان با موقعیت جغرافیایی راهبردی و امکانات منحصر‌به‌فرد خود به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی توسعه اقتصادی در ایران به‌شمار می‌آید. این منطقه آزاد در شمال سیستان و بلوچستان واقع شده است.