دیوسدادو کابییو مرد شماره دو دولت ونزوئلا، ادعای ترامپ و رسانههای آمریکایی درباره حمله پهپادی سیا به خاک ونزوئلا را رد کرد .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ تنشها میان واشنگتن و کاراکاس وارد فاز جدیدی از تقابل رسانهای و نظامی شده است. در حالی که شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه و با استناد به سخنان دونالد ترامپ مدعی حمله پهپادی سیا به یک اسکله در سواحل ونزوئلا و انهدام آن شده بود، مقامات ارشد کاراکاس این ادعا را رد کرده و آن را در راستای جنگ روانی دشمن ارزیابی کردند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شبکه سیانان گزارش داد سازمان سیا اوایل این ماه یک تأسیسات بندری دورافتاده در ونزوئلا را که ادعا میشود متعلق به باند «ترن دِ آراگوآ» بوده، هدف قرار داده است. دونالد ترامپ نیز در مصاحبهای تلویحاً مسئولیت این حمله را پذیرفت و گفت: ما همه قایقها را نابود کردیم و حالا به منطقه حمله کردیم؛ آنجا دیگر وجود خارجی ندارد. مقامات پنتاگون نیز با مقایسه ونزوئلا با القاعده، از تشدید حملات خبر داده بودند.
در واکنش به این ادعاها، دیوسدادو کابییو معاون رئیسجمهور در امور سیاست، امنیت شهروندی و صلح، در مراسمی در ایالت آراگوآ با رد تلویحی موفقیت یا اهمیت چنین اقدامی، آن را نشانه استیصال آمریکا دانست. وی گفت: بگذارید امپراتوری با دیوانگیاش و با کسانی که آن را باور میکنند تنها بماند. در اینجا مردم متوقف نمیشوند و به کار خود ادامه میدهند.
کابییو با تأکید بر اینکه هدف آمریکا برهم زدن ثبات روانی جامعه است، افزود: آنها قرار نیست کریسمس یا سال نو ما را خراب کنند. آنها نمیتوانند چون ما از زمان چاوز تاکنون شرایط بسیار سختتری را تحمل کردهایم.
مرد شماره دو حزب حاکم ونزوئلا با انتقاد از انفعال نهادهای بینالمللی گفت: ۲۷ هفته است که با جنون امپریالیستی، آزار، تهدید، حمله، دزدی دریایی و ترور مواجهیم اما سازمان ملل و همدستانش ساکتند و کلمهای نمیگویند.
کابییو همچنین به درک مشترک مردم و تجار ونزوئلایی از شرایط اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تاجران ما فهمیدهاند که سرنوشتشان به سرنوشت کشور گره خورده است و نباید با اقدامات آمریکا همراهی کنند.
وی در پایان هشدار داد: امپریالیسم فکر میکند مالک جهان است و فقط میخواهد نفت ما را بدزدد اما مشکل اصلی آنها فراتر از نفت است؛ آنها از مردمی که باوقارند و تسلیم نمیشوند، متنفرند. آنها عاشق ملتهای مطیع و سرسپردهاند اما اکثر مردم ونزوئلا اینگونه زاده نشدهاند.