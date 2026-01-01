به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سمنان گفت: در مرحله اول این طرح حیات وحش خارتوران شامل آهو، جبیر، قوچ و میش، کل و بز شمارش می‌شود.

سعید یوسف‌پور افزود: سرشماری گورخر آسیایی که از نشخوارکنندگان تک‌سم در خارتوران است به دلیل شرایط خاص زیستی و روش متفاوت پایش، به طور معمول در سرشماری‌های جداگانه و در زمان‌بندی مشخص و بیشتر در فصول تابستان بررسی می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سمنان درباره وضعیت پایش یوزپلنگ آسیایی نیز گفت : امکان سرشماری دقیق برای یوزپلنگ نیست و پایش این گونه ارزشمند از طریق مشاهده مستقیم، ثبت‌های اتفاقی، شناسایی قلمرو، ردپا و دوربین‌های تله‌ای در طول سال انجام می‌شود.

یوسف پور افزود : سرشماری نشخوارکنندگان حیات‌وحش با هدف پایش وضعیت جمعیتی گونه‌های شاخص علف‌خوار و به‌منظور به‌روزرسانی اطلاعات مدیریتی زیستگاه‌ها اجرا می‌شود و محیط‌بانان، کارشناسان ستادی، نیرو‌های شهرستانی و داوطلبان در آن مشارکت دارند.

به گفته وی ، داوطلبان شامل دانشجویان محیط‌زیست، فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد و عکاسان حیات وحش هستند که بیش از ۱۲ مسیر برای سرشماری نشخوارکنندگان منطقه خارتوران را پایش می کنند.