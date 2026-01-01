کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز شرایط دریا با احتیاط شناور‌های سبک، برای تردد‌های دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعیده خوارزمی افزود: صبح امروز برقراری غبار رقیق در پاره‌ای از نقاط شرقی و مرکزی استان وتنگه هرمز پیش بینی می‌شود که با گذر زمان، شرایط کیفی هوا بهبود خواهد یافت.

او افزود: صبح استقرار غبار رقیق در محدوده تنگه هرمز و پاره‌ای نقاط شرقی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود که بتدریج با وزش باد، کیفیت هوا بهبود خواهد یافت.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا شرایط جوی آرام خواهد بود و در بعدازظهر و شب، وزش باد شمال غربی برروی جزایر شرقی خلیج فارس کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک وغرب قشم پیش بینی می‌شود و دریا کمی مواج خواهد شد و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک و صیادی در این مناطق با احتیاط انجام شود.

خوارزمی خاطرنشان کرد: از بعدازظهر شنبه ۱۳ دی تا اواخر وقت یکشنبه ۱۴ دی، خلیج فارس و غرب تنگه هرمزبا وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج خواهد شد و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز دراین مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود.

او افزود: روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار وکاهش کیفیت هوا نیز در این مدت دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، اوایل هفته آینده در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.