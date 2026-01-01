



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "عبدالرضا ظهرابی" در تشریح این خبر اظهار داشت: یکی از شهروندان با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و بیان داشت مدتی قبل شخصی چندین مرتبه به مغازه وی مراجعه و پس از خرید میوه به ارزش ۷۰ میلیارد ریال به صورت عمده، اقدام به ارائه یک رسید بانکی کرد و پس از گذشت چندین ساعت متوجه عدم واریز وجه به حساب خود و جعلی بودن رسید شدم، که مراتب جهت رسیدگی در دستور کار افسران سایبری قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران پلیس فتا با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های فنی، متوجه این موضوع شدند که متهم برای خرید میوه و صیفی‌جات به چندین فروشگاه دیگر مراجعه نموده و با ارائه رسید بانکی جعلی که نشانگر مبلغ واریزی از طریق اینترنت به حساب قربانی‌های خود بوده، این فروشندگان را نیز فریب داده و مواد غذایی مورد نظر را تحویل و محل را ترک می‌نموده است.

این مقام مسئول ادامه داد: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی قضایی متهم را در یکی از محلات شیراز شناسایی و وی را دستگیر کردند.

سرهنگ "ظهرابی" بیان داشت: متهم پس از مشاهده مدارک و مستندات پلیسی به جرم خود اقرار کرد و به کلاهبرداری از ۸ نفر به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال اعتراف نمود.

این مقام سایبری به شهروندان هشدار داد: برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری‌ها می‌بایست سامانه پیامکی حساب‌های خود را فعال کنند تا با دریافت پیامک از طرف بانک مربوطه از انجام عملیات بانکی مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

سرپرست پلیس فتا استان فارس به هموطنان توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir (بخش گزارشات مردمی) و یا با شمار تماس ۰۹۶۳۸۰ با همکاران در میان بگذارند.