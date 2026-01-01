ورزشگاه ۵ مهر، ورزشگاهی در آبادان که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و بلاتکلیف رها شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کلنگ ساخت ورزشگاه ۵ مهر در آبادان، سال ۱۳۵۲ زده شد، اما هرگز افتتاح نشد.

این ورزشگاه که در شهرستان آبادان قرار دارد در زمینی به مساحت افزون بر ۶۰ هزار مترمربع بنا شده است.

در چندین سال گذشته چندین وزیر ورزش به این ورزشگاه آمده‌اند و وعده‌های فراوانی برای تعیین تکلیف آن داده شد، اما کار به جایی نرسید.

در آذر ماه سال گذشته طبق اعلام اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، ۲۰۰ میلیارد تومان از محل وزارت نفت به ورزشگاه ۵ مهر اختصاص داده شد و حتی شرکتی مهندسی که کار ساخت ورزشگاه‌ها در کشور را انجام می‌دهد به این ورزشگاه امد و کار مطالعاتی نیز وعده مسئولان بود برای ورزشگاه ۵۲ سال شهر ابادان. اما با پیگیری‌های خبرگزاری صداوسیمای آبادان مشخص شد در عمل اتفاقی در ۱ سال گذشته رخ نداده و همچنان در این مجموعه ورزشی بر همان پاشنه گذشته می‌چرخد.

سوال اصلی اینجاست که چرا این ورزشگاه قرار نیست به سرانجام برسد و مبلغ اختصاص یافته در حال حاضر کجاست؟