وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: خور و بیابانک سرزمینی است با مردمانی سختکوش، خونگرم و با فضیلت، که شهرت و هویت آن مرهون جانفشانی ۱۱۹ شهید والامقام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحی امیری در نشست شورای اداری شهرستان خور و بیابانک با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و معنوی منطقه اظهار داشت: این سرزمین، نخل و آفتاب و مردمانی با فضیلت و مهماننواز دارد. امروز ما مدیون خون ۱۱۹ شهید این دیار هستیم و این میراث معنوی باید در نسل جوان تقویت و بهعنوان سرمایه ملی معرفی شود.
وی افزود: نسل جوان باید بداند که شهرت این دیار در ایران، مرهون مردان و زنان بزرگی است که ما آنان را سرمایههای معنوی مینامیم.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه در خصوص شاعر نامدار حبیب یغمایی، گفت: این اشخاص و آثار فرهنگی و هنری، همچون چراغ هدایت، مسیر هویتسازی فرهنگی را برای آیندگان روشن میکنند.
صالحیامیری با تقدیر از پیگیریهای مستمر نماینده نایین، خور و بیابانک، فرماندار و شهردار شهرستان، گفت: این عزیزان با تمام توان، مطالبات مردم را در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دنبال کردهاند و شایسته تقدیر هستند.
وزیر میراثفرهنگی افزود: سرمایهگذاران با انگیزه و جدیت برای توسعه گردشگری و صنایعدستی این منطقه سرمایهگذاری میکنند؛ این اقدام فرصتی ممتاز برای اشتغال، رونق اقتصادی و پویایی فرهنگی شهرستان است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به ظرفیتهای تاریخی و هویتساز منطقه اشاره کرد و ادامه داد: قلعه بیاضه و دیگر آثار تاریخی خور و بیابانک، فراتر از کالبد شهری و معماری صرف، حامل روح و هویت تمدنی این دیار هستند. این آثار با انسان سخن میگویند و باید به بهترین شکل ممکن حفظ و معرفی شوند.
صالحیامیری با اشاره به صنایعدستی منطقه و توسعه بومگردی تاکید کرد: کرباسبافی و دیگر هنرهای سنتی این شهرستان شایسته حفاظت و نگهداری هستند. ما آمادهایم با اختصاص تسهیلات کمبهره، زیرساختهای لازم برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کنیم.
وی همچنین از روستای مصر بهعنوان یکی از روستاهای منتخب گردشگری کشور یاد کرد و گفت: این روستا ظرفیت فوقالعادهای برای توسعه گردشگری، اشتغال و ارتقای اقتصاد محلی دارد و پرونده آن برای بررسی در سازمان جهانی گردشگری آماده شده است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و تاریخی دیگر منطقه، از جمله پتاس معادن، آبشار پتاس، قناتها، مسجد جامع فرخی و بازارچههای صنایعدستی، افزود: هر روستا یک بومگردی و هر شهر یک بازارچه صنایعدستی خواهد داشت؛ این اقدام نیازمند همکاری تنگاتنگ شهرداری، مدیران استانی و مسئولان محلی است.
صالحیامیری در پایان سخنان خود با تاکید بر استراتژی دولت برای عبور از شرایط دشوار کشور گفت: دولت راهبرد دوگانه مقاومت هوشمندانه و تعامل راهبردی را دنبال میکند. ملت ایران هرگز تسلیم زیادهخواهی دشمن نخواهد شد، اما گفتوگو برای تأمین منافع ملی در چارچوب احترام متقابل ممکن است.
وی افزود: با همکاری مدیران و مسئولان شهرستان و استان، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خور و بیابانک بهطور کامل احیا و معرفی خواهد شد و مردم این دیار روزگار روشنتری را تجربه خواهند کرد.