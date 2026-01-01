پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ظرفیتهای تمدنی، تاریخی و طبیعی خور و بیابانک، از آغاز رویکردی هدفمند برای تقویت گردشگری کویر، حمایت از میراث ساسانی و ارتقای زیرساختهای اقامتی و خدماتی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سیدرضا صالحیامیری با حضور در آرامگاه زندهیاد حبیب یغمایی شاعر برجسته و صاحبنام، ضمن ادای احترام به این چهره ماندگار فرهنگ ملی، بر پیوند راهبردی میراثفرهنگی، هویت بومی و توسعه پایدار گردشگری تاکید کرد.
وی در این آیین، با اشاره به سرمایه اجتماعی مردم منطقه اظهار داشت: به دعوت نماینده این دیار، به سرزمین مردمانی فرهیخته، بافضیلت و مهماننواز آمدهایم؛ مردمی که برخوردار از فرهنگ غنی، روحیه نشاط اجتماعی و ظرفیتهای انسانی ارزشمند هستند.
صالحی امیری افزود: از ابتدای ورود به منطقه، پروژهها و ظرفیتهای متعددی را از نزدیک بررسی کردهایم و با اطمینان میگویم که در آیندهای نزدیک، روندهای مثبتی در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری این منطقه شکل خواهد گرفت.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به بازدید از قلعه تاریخی بیاضه، این اثر را یکی از کانونهای مهم هویت تاریخی منطقه دانست و تصریح کرد: قلعه بیاضه، اثری فاخر و متعلق به دوره ساسانی است که نهتنها واجد ارزش تاریخی ممتاز است، بلکه میتواند به یکی از محورهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه تبدیل شود؛ ازاینرو نیازمند توجه ویژه در حوزه حفاظت، مرمت و احیاست.
وی در ادامه، با اشاره به نقش قناتها در زیستبوم کویری منطقه گفت: قناتهای پرآب و ارزشمند خور و بیابانک، سرمایهای راهبردی در پیوند میراث طبیعی و تمدنی هستند که هم در حوزه بازسازی و هم در زمینه صیانت و بهرهبرداری پایدار، باید مورد حمایت قرار گیرند.
صالحیامیری با بیان اینکه خور و بیابانک از ظرفیتهای ممتاز گردشگری روستایی برخوردار است، افزود: روستای مصر، با کسب امتیازات قابلتوجه، در فهرست نامزدهای ثبتجهانی سازمان جهانی گردشگری قرار گرفته و امروز در جایگاه مطلوبی ایستاده است؛ ما تلاش خواهیم کرد شرایط این روستا نسبت به وضعیت فعلی، بهمراتب ارتقا یابد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه روستای مصر در نقشه گردشگری کشور تاکید کرد: روستای مصر، یکی از مقاصد شناختهشده گردشگری داخلی و بینالمللی است، اما برای افزایش ماندگاری گردشگران، نیازمند توسعه زیرساختها، فضاهای اقامتی و خدمات متناسب با استانداردهای روز گردشگری است.
وزیر میراثفرهنگی، جهتگیری کلان این وزارتخانه را تمرکز بر توسعه گردشگری کویر عنوان کرد و گفت: در میان بیش از ۲۰ گونه گردشگری در ایران، گردشگری کویر یکی از مزیتهای راهبردی کشور است که تاکنون سرمایهگذاری متناسب با ظرفیتهای آن صورت نگرفته، در حالی که بسیاری از کشورها، علاقهمندی جدی به این نوع گردشگری دارند.
وی افزود: با فراهمسازی زیرساختها، امکانات اقامتی و فضاهای متناسب با تفریحات سالم، میتوان کویر را به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد گردشگری تبدیل کرد و شهرستان خور و بیابانک ظرفیت آن را دارد که در این مسیر، نقشآفرین باشد؛ بهویژه با قرار گرفتن روستای مصر در فهرست نامزدهای جهانی که میتواند منشأ جهشی بزرگ در توسعه منطقه باشد.
صالحیامیری تاکید کرد: دولت بهطور کامل به چالشها و محدودیتها واقف است؛ با وجود فشارها و شرایط خاص، اطمینان داریم ملت ایران با اتکا به سرمایههای انسانی و فرهنگی خود، از این مقطع عبور خواهند کرد و آیندهای روشنتر پیشرو خواهند داشت.