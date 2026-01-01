\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u067e\u06cc\u0634\u0648\u0627 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u06f1\u06f6\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u060c \u0647\u0646\u0648\u0632 \u06cc\u06a9 \u062a\u062e\u062a \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634\u0648\u0627 \u06af\u0641\u062a : \u0627\u0648\u0644\u0648\u06cc\u062a \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0645\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n