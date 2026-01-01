رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از توزیع مستمر برنج و روغن خوراکی در فروشگاه‌های استان خبرداد.

آغاز توزیع برنج و روغن خوراکی در بازار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته کرامتی از محل تنظیم بازارهفته گذشته ۳۵۰ تن برنج تنظیم بازار وارد استان شده است.

براین اساس برای هفته آینده هم بیش از ۴۳۴ تن برنج بارگذاری شده است که توزیع آن هفته آینده آغاز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود:در بحث تامین روغن نیزسهمیه استان تا پایان سال هزارو ۵۰۰ تن است که از این میزان سهم ۵۰۰ تن اختصاص یافته که ۲۰۰ تن آن به استان حمل شده است.