امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » سیاسی

بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۱۰/۱۱

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۱- ۲۳:۲۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
در مدار قدرت
در مدار قدرت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
خبرهای مرتبط

انتشار فراخوان بخش طرح و فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه رضوی

حمام تاریخی قپان شاهین‌دژ به موزه مردم‌شناسی و صنایع‌دستی تبدیل می‌شود

مراسم شب شعر و روایت به خطِ سلیمانی برگزار شد

هنر چوب در خدمت معماری مذهبی ایران

برچسب ها: هنر و سینما ، هنر هفتم ، وزارت ارشاد
 