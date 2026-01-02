پخش زنده
رئیس سازمان دانشجویان امامیه پاکستان تاکید کرد: جبهه مقاومت امروز بیش از هر زمان دیگری زنده و پویاست و مقاومت فلسطین ادامه همان مسیری است که سردار سلیمانی برای دفاع از امت اسلامی ترسیم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، رئیس سازمان دانشجویان امامیه پاکستان با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی المهندس تاکید کرد: جبهه مقاومت امروز بیش از هر زمان دیگری زنده و پویاست و مقاومت فلسطین ادامه همان مسیری است که سردار سلیمانی برای دفاع از امت اسلامی ترسیم کرد.
«امین شیرازی» رئیس سازمان دانشجویان امامیه پاکستان در پی سالروز شهادت سردار سلیمانی و شهید ابوالمهدی المهندس و در سایه شهادت ابوعبیده سخنگوی گردانهای قسام و جمعی دیگر از مجاهدان مقاومت فلسطین با صدور پیامی بر تداوم خط مقاومت تاکید کرد.
وی با بیان اینکه خون شهدا مرز جغرافیا نمیشناسد، اظهار داشت: سردار سلیمانی با شکلدهی به جبههای واحد در برابر استکبار و صهیونیسم، الگویی ماندگار از مقاومت بر جای گذاشت و امروز ملت فلسطین با ایستادگی خود نشان داده است که این راه متوقف نشده است.
رئیس سازمان دانشجویان امامیه پاکستان افزود: مقاومت فلسطین با تقدیم فرماندهان و مجاهدان خود ثابت کرده است که اتکای این جبهه به اشخاص نیست، بلکه بر ایمان، آگاهی و اراده ملتها استوار است و همین حقیقت، آن را به پیامآور بیداری برای سراسر امت اسلامی تبدیل کرده است.
امین شیرازی با اشاره به پیام این ایستادگی گفت: مقاومت فلسطین امروز نیز برای همه مسلمانان پیام غیرت، عزت و ایستادگی در برابر ظلم دارد و همانگونه که خون سردار سلیمانی و شهید ابوالمهدی المهندس مسیر تاریخ را تغییر داد، خون شهدای فلسطین نیز آینده منطقه را رقم خواهد زد.
وی در پایان با دعا برای علو درجات شهدا، صبر و شکیبایی برای بازماندگان و پیروزی نزدیک ملت فلسطین خاطرنشان کرد: این خونهای پاک هرگز به هدر نخواهد رفت و پیروزی نهایی از آنِ جبهه مقاومت خواهد بود.