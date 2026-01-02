پخش زنده
سمانه سادات حسینی، مدیر نشر مهرک گفت: مجموعه ۱۵ جلدی «سرگذشت استعمار» تلاشی آگاهانه برای فهم عمیق سازوکار استعمار است؛ مجموعهای که بدون نتیجهگیری مستقیم، با مرور کوتاه و گذرای ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال تاریخ، مخاطب نوجوان و بزرگسال را به کشف الگوهای تکرارشونده قدرت، خیانت و همبستگی میرساند.
سمانه سادات حسینی، مدیر نشر مهرک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: آقای مهدی میرکیانی در مجموعه «سرگذشت استعمار» بهصورت کاملاً هدفمند به سراغ تاریخ رفته است، اما نه با نگاهی خطی یا شعار و مستقیم درباره استعمار حرف نمیزند، بلکه وقایع را بسیار کوتاه، مختصر و گذرا روایت میکند و قضاوت و نتیجهگیری را به مخاطب میسپارد. همین ویژگی باعث میشود مخاطب فعالانه فکر کند و به درک شخصی برسد.
وی گفت: این مجموعه پانزده جلدی یک مرور ۵۰۰ ساله است؛ ما اروپا را از زمانی میبینیم که فقیر است، سپس شیوههای بهرهکشی، برخورد غیرانسانی با آفریقا و بردهداری سیاهپوستان را میخوانیم. خواندن دقیق و تدریجی این کتابها، فهم ما را از تغییر شکل استعمار بالا میبرد. اینکه مدل استعمار عوض شده، اما درونمایه همان است. وقتی مخاطب به این درونمایه برسد، میتواند آن را با اتفاقات امروز تطبیق دهد.
مدیر نشر مهرک گفت: این کتابها برای نوجوانها و بزرگسالهایی نوشته شده که قدرت درک شرایط پیچیده تاریخی را دارند. نویسنده عمدا نتیجهگیری مستقیم نمیکند، چون نیازی به آن نیست. مخاطب در طول خواندن، خودش به این آگاهی میرسد که چرا همبستگی مردم در جایی نتیجه میدهد و چرا خیانتِ حاکمان یا نخبگان، آسیبهای جبرانناپذیر به یک ملت وارد میکند؛ وی افزود: ما در طول این پانزده جلد مدام از اروپا به آمریکا، از آفریقا به ایران و از سرخپوستها به کمپانی هند شرقی میرسیم. شاید در نگاه اول این گسست جغرافیایی باعث ناپیوستگی به نظر برسد، اما وقتی چند جلد را کنار هم میگذارید، متوجه میشوید که اتفاقها تکرار میشوند؛ ظاهرشان فرق دارد، اما باطنشان یکی است. همین تکرار است که به مخاطب نشان میدهد استعمار چگونه کار میکند و چطور برای منافع خود پیش میرود و در عین حال به ملتها آسیب میزند.
خانم حسینی افزود: ماجرای دزد دریایی انگلیسی که محموله ارزشمندی را غارت میکند و آن را به ملکه انگلیس هدیه میدهد و در نهایت این محموله گرانبها به تأسیس کمپانی هند شرقی و تبدیل انگلستانِ فقیر به یک استعمارگر قدرتمند میانجامد، یا خیانت نخستوزیر ایران که با مبلغی ناچیز کشورش را میفروشد. اینها وقایعی هستند که در ذهن مخاطب میمانند، چون نویسنده بهجای تحلیل مستقیم، اجازه میدهد خود واقعه حرف بزند.
مدیر نشر مهرک گفت: این مجموعه طبقهبندی خطی ندارد؛ چند جلد درباره ایران است، یک جلد درباره سرخپوستها و هر کتاب به موضوعی مستقل میپردازد. چون ناداستان است، مخاطب میتواند هر جلد را جداگانه بخواند، اما اگر کتابها پیوسته مطالعه شوند، درک ذهنی عمیقتر و جامعتری شکل میگیرد. هدف این مجموعه، آگاه کردن مخاطب است.
مجموعه سرگذشت استعمار چهار سال گذشته برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.