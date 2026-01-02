پخش زنده
ناظر گمرکات کردستان گفت: در ۹ ماهه سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۵۱ تن کالا به ارزش افزون بر۵۸۰ میلیون دلار از مرزهای استان به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کردستان، فرامرز امیدی با بیان اینکه از مجموع صادرات انجامشده، ۸۴۷ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳۶۱ میلیون دلار در گمرکات استان اظهار و ترخیص شده اظهار کرد: این میزان از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش داشته است.
وی عنوان کرد: کشور عراق همچنان مهمترین مقصد صادراتی کالاهای استان کردستان است و پس از آن کشورهایی مانند فدراسیون روسیه، افغانستان، سوریه، ترکیه، سودان، قزاقستان، قرقیزستان و عمان قرار دارند.
ناظر گمرکات کردستان در ادامه افزود: مصنوعات فلزی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و فرآوردههای لبنی از جمله مهمترین اقلام صادراتی استان است.
مرز رسمی باشماق مریوان در کردستان یکی از مهمترین مرزهای رسمی زمینی ایران با اقلیم کردستان عراق به شمار میآید.
گمرکات استان کردستان با شعبههای فعال در سنندج، باشماق مریوان و سیرانبند بانه به فعالان اقتصادی خدمات گمرکی ارائه میکند.