مردی که به علت اختلافات خانوادگی همسر ۴۵ ساله خود را در سمنان به قتل رساند، ۲ ساعته دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مردی که به علت اختلافات خانوادگی همسر ۴۵ ساله خود را در سمنان به قتل رساند، ۲ ساعته دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان گفت: در بامداد روز دوازدهم دی‌ماه، در پی اعلام بیمارستان کوثر سمنان مبنی بر انتقال یک زن ۴۵ ساله مجروح به این مرکز درمانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ محمود گیلانی افزود: بررسی‌های اولیه گشت اعزامی نشان داد فرد مذکور در پی اختلافات خانوادگی، با ضرب و جرح از ناحیه سر دچار آسیب‌دیدگی شدیدی شده و برای درمان به مرکز درمانی منتقل شده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه زن مصدوم علیرغم تلاش کادر درمان، در ساعت ۴ بامداد به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد گفت : ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با همکاری ماموران کلانتری ۱۳ گلستان، همسر متوفی را بعنوان مظنون اصلی در کمتر از دو ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با بیان اینکه متهم ۴۳ ساله در اظهارات اولیه انگیزه خود از جرم ارتکابی را اختلافات خانوادگی بیان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی خواهد شد